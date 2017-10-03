На Байкале сняли на видео самый абсурдный пешеходный переход в России

В Иркутской области журналисты рассказали о пешеходном переходе в одном из сел, который претендует на звание одного из самых абсурдных стране. Об этом сообщают «Вести. Иркутск».

Пешеходный переход находится в малонаселенном селе Онгурен Ольхонского района, через которое практически отсутствует автомобильное движение. Видеозапись, на которой изображена «зебра» в необычных условиях в редакцию прислали местные жители.