Навального превратили в Кавайного и Хентайного

Пользователи сети превратили оппозиционера Алексея Навального в героя аниме. В Twitter начали появляться обращения к политику на японском языке. Одним из таких характерных рисунков Навальный сам поделился в Instagram.

Публикация от Алексей Навальный (@navalny) Окт 2 2017 в 4:08 PDT





Впечатленные подписчики Навального сравнили его с персонажами популярного японского мультика «Наруто» и принялись наперебой придумывать псевдонимы для оппозиционера. Среди них оказались «Кавайный», «Онимэшный», «Хентайный», «Алексей-кун» и «Анимэльный».



Сам политик обратил внимание на то, что в комментариях очень часто встречается выражение «заметь меня, симпай» и поросил подписчиков объяснить, что это означает.



В ответ любители манги и аниме оперативно пояснили, что симпай — это японский термин, обозначающий человека, у которого больше опыта в той или иной области. «Анимэшники, они повсюду, как гуки прячутся в ветвях», — отметил один из пользователей Twitter.

