"Живое божество": непальскую девочку-богиню показали на видео



Трехлетнюю девочку, избранную на роль кумари — живого божества индуистов и буддистов — показали на видео

Девочку, которая должна стать "богиней", определяют жрецы. Будущая кумари должна происходить из особой касты, иметь идеальные глаза и зубы и не иметь на теле шрамов и синяков. Для претенденток на должность устраивают суровые испытания: например, девочка должна была провести ночь с отрубленными козьими головами.



Новую "богиню" на руках внесли в храм Таледжу, где она проведет почти 10 лет под присмотром опекунов. Кумари нельзя касаться земли, работать или ходить в школу.



Согласно поверью, живая "богиня" должна приносить благоденствие стране. По традиции, в 12 лет девочки освобождаются от этой должности, и верховный жрец называет новую "богиню".