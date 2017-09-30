Вежливый канадец попросил медведей уйти из его двора, и они ушли

Канадец Джордан Коте (Jordan Cote) снял на видео «незаконное» проникновение медведей в его двор, которое буквально взорвало Сеть.

На кадрах мужчина вежливо просит животных уйти. Медведица, завидев человека, не спеша встает и вместе со своими малышами покидает двор дома.

"Ребята, я бы хотел, чтобы вы ушли. Хорошо? Вам нужно идти. Спасибо. Надеюсь вам понравился мой двор. Хорошего дня", — говорит Коте медведям.

В Сети видео набрало сотни комментариев и тысячи просмотров. Возможно ролик станет таким же вирусным, как и видео про собаку, упавшую с моста в ледяную реку, которое в России уже признали новым мемом из-за фразы "Это фиаско, братан".