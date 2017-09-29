Далее:
Главное сейчас
Рамблер

Уральский гусар собрался соблазнять Поклонскую

Уральский гусар собрался соблазнять Поклонскую
Фото:
Лидер гусарского движения на Урале Ярослав Ширшиков заявил, что берёт на себя общественное задание по соблазнению депутата Государственной думы Натальи Поклонской. Об этом мужчина написал в своём аккаунте в Facebook.

«Наташенька мне нравится, как женщина, очень давно. Самые нежные струны моей души поют, когда я вижу или слышу её. […] И так, торжественно клянусь занять 100% её времени, внимания и рта, если вы доведёте это письмо до неё и поможете сосвататься. Устроюсь работать её депутатским помощником, будем реально заниматься борьбой с коррупцией и контролем над расходами чиновников (в рабочее время), а в нерабочее Наташенька будет счастливой и удовлетворённой женщиной», — написал Ширшиков.
Ширшиков утверждает, что идею подал ему его «профессор Владимир Фролов». Активист заявил, что с ним Поклонская «забудет про Николая II». Себя Ширшиков называет «ласковым, нежным, сексуально раскованным и заботливым мужиком». В комментариях мужчина отмечает, что им движет только любовь.
Наталья Поклонская неоднократно выступала против показа картины «Матильда», речь в которой идёт об отношениях Николая II с балериной Матильдой Кшесинской. Парламентарий назвала фильм «антиисторической подделкой». Поклонская заявила, что создатели картины ставили перед собой цель «дискредитировать последнего русского императора». Депутат обращалась в различные инстанции с запросами с просьбой проверить содержание фильма. Кроме того, в мае 2017 года по запросу Поклонской в студии «Рок» в Санкт-Петербурге, занимающейся производством фильма, прошла налоговая проверка. Режиссёр Алексей Учитель назвал действия депутата «глупостью и маразмом».
Безумный мир Главное
Госдума
Владимир Фролов Матильда Кшесинская Наталья Поклонская Алексей Учитель Еще 1 тег
Оставить комментарий

Последние новости