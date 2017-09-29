Уральский гусар собрался соблазнять Поклонскую

Лидер гусарского движения на Урале Ярослав Ширшиков заявил, что берёт на себя общественное задание по соблазнению депутата Государственной думы Натальи Поклонской . Об этом мужчина написал в своём аккаунте в Facebook.





«Наташенька мне нравится, как женщина, очень давно. Самые нежные струны моей души поют, когда я вижу или слышу её. […] И так, торжественно клянусь занять 100% её времени, внимания и рта, если вы доведёте это письмо до неё и поможете сосвататься. Устроюсь работать её депутатским помощником, будем реально заниматься борьбой с коррупцией и контролем над расходами чиновников (в рабочее время), а в нерабочее Наташенька будет счастливой и удовлетворённой женщиной», — написал Ширшиков.





Ширшиков утверждает, что идею подал ему его «профессор Владимир Фролов ». Активист заявил, что с ним Поклонская «забудет про Николая II ». Себя Ширшиков называет «ласковым, нежным, сексуально раскованным и заботливым мужиком». В комментариях мужчина отмечает, что им движет только любовь.