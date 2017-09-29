В Соцсетях неприятно удивлены нижним бельем украинских женщин-военнослужащих

Пользователи соцсетей высказывают недовольство образцами нижнего белья для женщин-военнослужащих на Украине. Фотографии комплекта появились на странице Facebook Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ.

Многие раскритиковали дизайн белья, другие пожелали, чтобы образцы не были введены до окончания их службы.

Facebook

Facebook

"Надеюсь, пока у меня не закончится контракт, этот ужас не воплотят в жизнь женщин-военнослужащих", — написала женщина, которая проходит службу в армии.

Также пользователи обратили внимание на широкую окантовку, которая может натирать кожу. Кроме того, многие не понимают, как именно белье будет поддерживать грудь.