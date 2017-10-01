Фото: на темной стороне Луны обнаружены обломки НЛО

На снимках, сделанных с борта Аполлона-11, исследователи обнаружили обломки НЛО. Об этом сообщает ToDay News Ufa.

По данным портала, обломки от корабля находятся недалеко от известного кратера Дедал. Специалисты уверены, что на фото видна лишь часть корабля, в то время как он сам полностью погружен в лунный грунт.

Отмечается, что диаметр кратера превышает 90 км, а его глубина достигает 1,4 км. Он расположен в таком месте, куда не долетают радиопомехи с Земли.

Впрочем, скептики уверены, что объект на фото — всего лишь камень необычной формы.