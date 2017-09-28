Российский телеведущий и актер Леонид Якубович в интервью НСН заявил, что не планирует приглашать своего двойника из Гайаны на шоу "Поле чудес".



Ранее пользователи соцсетей обратили внимание на сходство главы МИД Гайаны Карла Гриниджа с бессменным ведущим программы на Первом канале. Фото дипломата на Генассамблее ООН успело стать мемом в Рунете.

Якубович считает, что Гринидж может открыть у себя в стране собственное шоу. "Он будет вести "Поле чудес” у себя на родине, а я — у себя", — сказал шоумен. Саму новость о внезапном появлении дипломата-двойника он назвал глупостью.