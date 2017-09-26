В Управлении делами президента ответили на критику цен в столовой Совфеда



В управлении делами президента РФ ответили на критику сенаторов, пояснив, что комбинаты питания не используют полуфабрикаты , обновляют меню каждые три недели с учетом сезонности продуктов, используют продукцию российских, белорусских и казахстанских производителей.



Сенатор Светлана Горячева на заседании комитета по регламенту возмутилась ценами и качеством питания в столовых Совета Федерации . Горячева заявила, что "по сверхвысоким ценам нам продают полуфабрикаты, котлеты, которые можно купить в любой забегаловке".

Во вторник в меню столовой Совфеда, в частности, значится котлета из судака по-российски с грибами за 152 рубля.





Пресс-секретарь управделами президента Елена Крылова заявила РИА Новости , что в настоящее время проводится реорганизация главного управления общественного питания ГУОП — на базе комбината питания "Кремлевский" происходит объединение всех комбинатов питания. За последние 4 года действительно сменилось несколько руководителей в связи с тем, что проводится работа по подбору пула руководителей для организации эффективной управленческой структуры, отметила она.

"Также хотелось бы отметить, что во всех комбинатах питания в нашей системе введено единое меню. Технологами ГУОП управделами разрабатывается меню на три недели по фиксированным ценам с расширенным перечнем блюд, с учетом сезонности и наличием ассортимента постных блюд. Особое внимание уделяется пожеланиям и мнениям посетителей: проводятся плановые ежеквартальные потребительские конференции, в режиме "прямого диалога" — устные опросы в торговых залах и буфетах, а также осуществляется работа с обращениями посетителей, поступающими на электронный ящик отзывов и предложений учреждений питания", — сказала Крылова.



По ее словам, уже утверждено 366 наименований блюд, также разработан прейскурант постных блюд из 44 наименований.



Крылова также заявила, что с момента введения продуктового эмбарго меню претерпело небольшие изменения. "В работе используется продукция российских производителей и стран, не попадающих под ограничения на ввоз продукции. Например, значительно увеличилась доля Белоруссии в молочном импорте, в мясном — Казахстана и Белоруссии", — отметила она.



"Все учреждения питания представляют посетителям блюда, приготовленные по разработанным и утвержденным технологическим картам согласно меню без использования полуфабрикатов, с использованием охлажденного/свежемороженого сырья", — пояснила Крылова.