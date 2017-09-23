Обнаженная модель сфотографировалась с «Меркель»

Популярная немецкая фотомодель и телеведущая Михаэла Шефер своеобразно отметила победу партии Ангелы Меркель на выборах в Бундестаг , выложив в instagram откровенные снимки в компании с картонным манекеном канцлера ФРГ.

Публикация от ⚜Micaela Schäfer⚜ (@micaela.schaefer.official) Сен 23 2017 в 2:56 PDT

Пользователи соцсетей раскритиковали эпатажную модель за столь необычный способ отметить победу Меркель, назвав поступок модели глупым и несвоевременным.

«Судя по всему, вы не совсем в своем уме. Если бы я была канцлерин, то подала бы на вас в суд. Сумасшествие», — написал в комментариях пользователь под ником chrisitina62.

Стоит отметить, что это далеко не самая экстравагантная выходка модели, которая ранее неоднократно обнажалась в публичных местах Берлина для своих перформансов.