Тюменцы увидели «знамения конца света»

Жители Тюмени заметили в небе над городом НЛО. Об этом сообщается в группе «ЧС Тюмень» в соцсети «ВКонтакте».



Интернет-пользователь Фаррух Фуркат опубликовал в группе два снимка, на которых запечатлен некий светящийся «объект». «Кто может объяснить, только что видел на Верхнем Бору на небе какое-то непонятное сияние. Оно переливалось несколькими цветами радуги и через несколько минут пропало», — рассказал он.



Некоторые пользователи выразили уверенность, что речь идет о «космическом корабле инопланетян» или о знамениях «грядущего» конца света.



Другие комментаторы предположили, что на фото запечатлен оптический феномен гало, который представляет собой светящееся кольцо вокруг источника света. «Это явление зовется „второе солнце“, бывает нечасто, как подвид гало. Учите физику!» — посоветовала одна из пользовательниц.

