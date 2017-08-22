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Фото: жительница США лишилась шести ребер, чтобы стать похожей на Чудо-женщину
Уроженка Швеции Пикси Фокс, переехавшая в США, продемонстрировала свои нестандартные формы на суд окружающих.
From the shoot in Canada. Thank you everyone involved 💘 #hourglassfigure #waist #waisttrainer #beauty #doll #plasticsurgery #canada
Публикация от Pixee Fox — The Living Cartoon (@pixeefox)
Как сообщает издание Metro.co.uk, девушке пришлось лишиться шести ребер, чтобы стать похожей на Чудо-женщину.
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