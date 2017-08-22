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Фото: жительница США лишилась шести ребер, чтобы стать похожей на Чудо-женщину

Девушка лишилась шести ребер, чтобы «стать» Чудо-женщиной
Фото:
Уроженка Швеции Пикси Фокс, переехавшая в США, продемонстрировала свои нестандартные формы на суд окружающих.

From the shoot in Canada. Thank you everyone involved 💘 #hourglassfigure #waist #waisttrainer #beauty #doll #plasticsurgery #canada

Публикация от Pixee Fox — The Living Cartoon (@pixeefox)

Как сообщает издание Metro.co.uk, девушке пришлось лишиться шести ребер, чтобы стать похожей на Чудо-женщину.
Безумный мир В мире Главное Стиль жизни Еще 1 тег
Пикси Фокс
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