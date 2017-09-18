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Видео экстремального катания полуобнаженных мужчин на капотах авто в Волгограде
Сотрудники правоохранительных органов устанавливают личности участников экстремального заезда в Волгограде.
Как сообщает "Блокнот-Волгоград", видеоролик, который сейчас изучают правоохранители, появился в Сети 14 сентября.
Молодые люди залезли на капоты автомобилей, практически полностью перекрыв обзор движения водителю.
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