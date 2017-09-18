Видео экстремального катания полуобнаженных мужчин на капотах авто в Волгограде

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают личности участников экстремального заезда в Волгограде.

Как сообщает " Блокнот-Волгоград ", видеоролик, который сейчас изучают правоохранители, появился в Сети 14 сентября.

Молодые люди залезли на капоты автомобилей, практически полностью перекрыв обзор движения водителю.