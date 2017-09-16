В окрестностях индийского города Ченнаи на свет появился козленок-мутант. Как сообщаетThe Sun, странная форма головы с единственным глазом приводит в ужас местных жителей.

При этом отмечается, что мать не оставила козленка и продолжает за ним нежно ухаживать и вылизывать.

Подобные мутации свойственны и для других видов — так, в апреле 2017 года был опубликован ролик с поросенком-циклопом.