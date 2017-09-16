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Фото: козленок-циклоп с "инопланетной" мордой испугал жителей Индии
Фото: The Sun
В окрестностях индийского города Ченнаи на свет появился козленок-мутант. Как сообщаетThe Sun, странная форма головы с единственным глазом приводит в ужас местных жителей.
При этом отмечается, что мать не оставила козленка и продолжает за ним нежно ухаживать и вылизывать.
Подобные мутации свойственны и для других видов — так, в апреле 2017 года был опубликован ролик с поросенком-циклопом.
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