Раненым украинским силовикам подарили погребальные тапочки

Волонтер рассказала, как в одесский госпиталь привезли обувь для раненых бойцов ВСУ. Раненым украинским силовикам, которые находятся в одесском госпитале, передали обувь для покойников. Об этом пишет портал Русская весна со ссылкой на волонтера Наталью Чижикову

Она рассказала, что в госпиталь привезли обувь для раненых бойцов ВСУ. Однако радость была недолгой — это оказались ботинки для ритуальных услуг.

"Хочется отдельно поблагодарить людей, которые на днях привезли обувь для ребят. Вы молодцы, конечно, расщедрились. Ботинки не выдерживали даже примерки, расползались. Потом мы поняли, что это ботинки для ритуальных услуг", — цитирует ее слова портал.

Ранее сообщалось, что в северной части Одесской области неизвестные подожгли стенд, посвященный силовикам ВСУ и героям Небесной сотни.