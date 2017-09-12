Голодная семья смотрит на сытого Порошенко с тарелкой борща: в сети обсуждают абсурдную фотосессию в Одессе

Пользователи высмеивают пресс-отчет, который получился весьма двусмысленным.

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В Сети обсуждают метафоричную фотографию, на которой президент Украины Петр Порошенко сидит с тарелкой борща за столом в гостях у военнослужащего ВСУ. У других членов семьи при этом все тарелки пустые. Снимок первым опубликовал президентский советник Юрий Бирюков , который отчаянно «пиарит» своего растерявшего рейтинг шефа. По словам советника, на фото освещено мероприятие в честь новоселья семьи участника так называемой «АТО» в Одессе.

Бирюков в своем посте в соцсети отметил, что визит Порошенко был неожиданным, никого из членов семьи специально не предупреждали. После этого на Бирюкова обрушился шквал критики и обвинений во лжи.

По словам местных жителей, в день приезда Порошенко, весь центр города был обнесен высоким забором, куда могли проходить только по спецпропускам.

Бирюков пытался исправить ситуацию и опубликовал фото, на котором уже все члены семьи сидят с полными тарелками.