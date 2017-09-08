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На снимке с дорожной камеры разглядели Иисуса и Сталина в «Жигулях»
Фото: public domain
Пользователь Pikabu получил от управления ГИБДД по Волгоградской области уведомление о штрафе за превышение скоростного режима. Сообщение сопровождала фотография с камеры, зафиксировавшей нарушение. На снимке, как он утверждает, запечатлена не его машина, а автомобиль «Сталина», который решил подбросить «Иисуса».
Судя по пояснению к снимку, нарушение зафиксировано 27 августа в Дзержинском районе Волгограда в 11:43.
pikabu
«Видно по фотофиксации, как Сталин, подвозя Иисуса на ведре, набрал скорость аж 88 километров в час при ограничении в 40 (судя по снимку, скорость ограничивалась не 40, а 60 километрами в час — прим. «Ленты.ру»), явно с божьей помощью..» — прокомментировал фото получатель.
Перед тем, как отправить ответ в полицию, он также опубликовал на сайте текст обращения. В нем он уведомил, что не совершал нарушения и отметил, что у водителя ВАЗ-2106, которого зафиксировали камеры, «шикарные усы», в то время как у него таковые отсутствуют. Кроме того, пользователь заявил, что является обладателем «Лады Гранты» с регионом 55 (Омская область), а вовсе не засветившихся «Жигулей», зарегистрированных в Оренбургской области.
«В связи с вышеизложенным прошу считать штраф недействительным, и штраф назначить на транспортное средство, действительно, допустившим нарушение», — заключил водитель.
Посетители развлекательного портала предположили, что ГИБДД просто испугалась штрафовать Сталина и решила переложить ответственность на другого. По другой версии, квитанцию прислали другому человеку, поскольку побоялись ответственности по статье за оскорбление чувств верующих. Произошедшее окрестили «православным сталинизмом».
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