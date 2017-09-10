Мошенник из США обманул влюбленную пенсионерку из Москвы почти на 2 млн рублей

Женщина «оплатила» 1,7 млн таможенных сборов за багаж с ценностями, которые злоумышленник якобы послал ей, передает ФАН.

В полицию пострадавшая обратилась накануне утром. По ее словам, с мужчиной по имени Марк Суберу Джонсон она познакомилась в марте этого года на сайте знакомств. Он написал ей, что проживает в США, а его дочь в Великобритании.

В ходе переписки Марк сообщил, что отправил москвичке свой багаж с важными документами и драгоценностями, но чемодан был остановлен в аэропорту Ганы. Для его получения нужно было оплатить таможенный сбор.

Затем под предлогом уплаты таможенного сбора и выкупа багажа мужчина вынудил пенсионерку совершить 12 транзакций на общую сумму 1 755 834,8 рублей на различные счета.