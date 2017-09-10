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Газета.Ru

Мошенник из США обманул влюбленную пенсионерку из Москвы почти на 2 млн рублей

Американец обманул пенсионерку из Москвы на 2 млн рублей
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Женщина «оплатила» 1,7 млн таможенных сборов за багаж с ценностями, которые злоумышленник якобы послал ей, передает ФАН.
В полицию пострадавшая обратилась накануне утром. По ее словам, с мужчиной по имени Марк Суберу Джонсон она познакомилась в марте этого года на сайте знакомств. Он написал ей, что проживает в США, а его дочь в Великобритании.
В ходе переписки Марк сообщил, что отправил москвичке свой багаж с важными документами и драгоценностями, но чемодан был остановлен в аэропорту Ганы. Для его получения нужно было оплатить таможенный сбор.
Затем под предлогом уплаты таможенного сбора и выкупа багажа мужчина вынудил пенсионерку совершить 12 транзакций на общую сумму 1 755 834,8 рублей на различные счета.
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