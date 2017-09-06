Ноги россиянки из Пензы официально признаны самыми длинными в мире. Фото





29-летняя модель из Пензы Екатерина Лисина вошла в Книгу рекордов Гиннесса-2018: ее признали обладательницей самых длинных ног в мире. Рост девушки — 205,74 сантиметра, а длина ног — 133 сантиметра. В январе этого года она подала в Книгу Гиннесса сразу две заявки. Кроме длины ног, она хотела получить титул самой рослой модели планеты. Девушка уже является самой высокой женщиной России. В итоге она попала в Книгу Гиннесса как "Самая высокая модель в мире" и "Обладательница самых длинных ног в мире".

Публикация от Ekaterina Lisina🇷🇺 (@ekaterina_lisina15) Сен 6 2017 в 10:27 PDT

Ранее Екатерина Лисина занималась баскетболом: играла в подмосковном "Спартаке" и курском "Динамо", выступала в составе сборной России. Вместе с российской сборной стала бронзовым призером Олимпиады-2008 в Пекине, серебряным призером ЧМ-2006 в Бразилии и чемпионом Европы-2007. Три года назад она оставила большой спорт, променяв его на модельный бизнес и семейную жизнь. Спортсменка родила сына в 2011 году.



Публикация от Ekaterina Lisina🇷🇺 (@ekaterina_lisina15) Сен 6 2017 в 3:09 PDT

Как рассказала сама Лисина, у ее отца рост 198 сантиметров, а у матери — 188. Когда их дочь идет по улице на каблуках, прохожие оборачиваются ей вслед, отметила она и призналась, что с детства комплексовала из-за роста. Все изменилось, когда она начала заниматься баскетболом.



Публикация от Ekaterina Lisina🇷🇺 (@ekaterina_lisina15) Сен 7 2017 в 4:49 PDT

"Только в 19 лет я поняла, что рост — это мое достоинство, а не недостаток", — добавила она.



Лисина получила официальный сертификат о признании ее ног самыми длинными в мире в Лондоне. После этого ее пригласили сразу в несколько британских ток-шоу. Некоторым из них пришлось взять стремянки, чтобы комфортно взять у россиянки интервью, пишет сайт "Комсомольская правда".

