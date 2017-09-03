Украинские военные начали использовать боевых кабанов при патрулировании территории в Донбассе. Об этом сообщает «Военное телевидение Украины»

В комментарии к видео сообщается, что практически в каждом из подразделений есть свои любимцы. «У кого-то могут быть гуси, кролики, кошки, собаки и даже лисята. Однако в одном из подразделений на Луганщине ребята воспитывают себе в помощь диких кабанов. Вместе с ребятами они патрулируют и стали боевыми вепрями», — говорится в записи.

По словам военнослужащих, они кормили двух поросят армейскими пайками наравне с военными, после того как их мать была убита. Солдаты так же отметили, что животные реагируют, если кто-то ходит рядом, издают звуки, начинают громко рычать, хрюкать, давая знать, что кто-то рядом есть.

Как пояснил еще один военнослужащий, животных стали использовать как собак, так как на них нет сала.