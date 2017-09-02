«А вы готовы переворачивать?» Соцсети и Шуфутинский рассказали о любви к песне «3 сентября»

Песня удалась, я ее полюбил с первого взгляда, как говорится, и с тех пор пою с удовольствием. Не проходит практически ни одного концерта, где бы я её не спел, потому что ее всегда просят— Михаил Шуфутинский.



Шансонье напомнил, что за 24 года у песни выпустили много кавер-версий. Ее популярность не уменьшается.



За эти годы было масса версий выпущено. Например, несколько лет назад знаменитый рэпер Рик Росс исполнил «3 сентября» вместе со мной. Кто-то сделал такую версию, и она в прошлом году получила миллион просмотров. Что я еще могу сказать про эту песню? Она мне нравится, я ее люблю— Михаил Шуфутинский.



Слова песни написал Игорь Николаев , музыку — Игорь Крутой . Шуфутинский впервые исполнил ее в 1993 году. Для современной молодежи песня стало мемом: о ней вспоминают каждое 3 сентября. «Я календарь переверну и снова 3 сентября», «Горят костры рябин» — эти слова заполняют паблики и соцсети ежегодно. Вот и сейчас российский Twitter заранее готовится праздновать «день Шуфутинского».

ребята, уже на этой неделе предстоит перевернуть календарь

будьте подготовлены— панама классический (@r3dpanama) 28 августа 2017 г.

скоро русская смесь эли джи и африки бомбаты наводнит твиттерок! #3сентября pic.twitter.com/CXcr8mI1GK— сибирский сквиртолог (@george_biggie) 31 августа 2017 г.