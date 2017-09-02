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«А вы готовы переворачивать?» Соцсети и Шуфутинский рассказали о любви к песне «3 сентября»
Российский шансонье Михаил Шуфутинский рассказал о любви к песне «3 сентября». За 24 года композиция ему не надоела. Об этом певец рассказал радиостанции «Говорит Москва».
Песня удалась, я ее полюбил с первого взгляда, как говорится, и с тех пор пою с удовольствием. Не проходит практически ни одного концерта, где бы я её не спел, потому что ее всегда просят— Михаил Шуфутинский.
Шансонье напомнил, что за 24 года у песни выпустили много кавер-версий. Ее популярность не уменьшается.
За эти годы было масса версий выпущено. Например, несколько лет назад знаменитый рэпер Рик Росс исполнил «3 сентября» вместе со мной. Кто-то сделал такую версию, и она в прошлом году получила миллион просмотров. Что я еще могу сказать про эту песню? Она мне нравится, я ее люблю— Михаил Шуфутинский.
Слова песни написал Игорь Николаев, музыку — Игорь Крутой. Шуфутинский впервые исполнил ее в 1993 году. Для современной молодежи песня стало мемом: о ней вспоминают каждое 3 сентября. «Я календарь переверну и снова 3 сентября», «Горят костры рябин» — эти слова заполняют паблики и соцсети ежегодно. Вот и сейчас российский Twitter заранее готовится праздновать «день Шуфутинского».
ребята, уже на этой неделе предстоит перевернуть календарь
будьте подготовлены— панама классический (@r3dpanama) 28 августа 2017 г.
скоро русская смесь эли джи и африки бомбаты наводнит твиттерок! #3сентября pic.twitter.com/CXcr8mI1GK— сибирский сквиртолог (@george_biggie) 31 августа 2017 г.
разгоняйте хештег скоро #3сентября pic.twitter.com/7hRBEXX3Dd— ЛНР-Колывания (@fake_LNR) 1 сентября 2017 г.
Ну чё давайте в тренды #3Сентября pic.twitter.com/9cWSX1stYr— Илья (@Sqadroz) 2 сентября 2017 г.
#3сентября близко:)) pic.twitter.com/JE3G6v1DJc— ALINA ~DREAM_ANGEL™~ (@Dreamique) 29 августа 2017 г.
Ну что, уже все приготовили мемы про #3сентября?)— #стильэтопорядок (@iamstlsrdr) 1 сентября 2017 г.
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