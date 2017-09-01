Дошкольница растрогала Бастрыкина обещанием «по службе» «привлечь маму»

«Тайны я держать умею, // Никому я ни «бу-бу». // Но по службе, если надо, // Я и маму привлеку», — заявила девочка.

Глава СКР в ответ на это обнял ее и поцеловал ей ручку.

Старшие мальчики из Петербургской академии СК пообещали взять над девочкой шефство.

Некоторые из них были приняты в почетные кадеты.

«Здесь, в городе Великого Петра, состоялась и успешно развивается Академия СК. В историческом здании будет вестись подготовка следователей — людей, которые по сути профессии, по велению закона, по зову сердца должны бороться с преступностью, обеспечивать законность и справедливость», — обратился к ним Бастрыкин.