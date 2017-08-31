Американцы казнили надоедливый дрон-шпион реактивной катаной



Американские блогеры разрубили квадрокоптер пополам с помощью реактивной катаны. Ролик был опубликован на YouTube-канале David Windestal

На видео, которое собрало более 155 тысяч просмотров, один из участников проекта, размахивая веником, пытается избавиться от надоедливого дрона, который крайне шумно шпионит за ним. В итоге его напарник в судейском парике приговаривает квадрокоптер к смерти. «Вас доставят на место казни, где вы будете разрезаны пополам реактивной катаной», — заявляет «судья».



После казни блогеры с интересном рассматривают «труп», удивляются тому, как японскому мечу удалось разрубить беспилотник и ощупывают катану на предмет царапин.