Слепого британца судят за просмотр детской порнографии, сообщили СМИ



Суд в Великобритании рассматривает дело слепого британца, обвиняемого в просмотре детской порнографии, пишет газета Metro



Сообщается, что в магистратском суде города Блэкпула прошло слушание по делу 44-летнего Эндрю Шоу , который, предположительно, скачал из интернета 71 порнографическое изображение с участием детей младше 16 лет.

Однако, как отмечается издание, в зал суда подсудимый вошел с собакой-поводырем в сопровождении своей слепой жены. По словам адвоката Шоу, его подопечный является слабовидящим, что закреплено медицинским свидетельством: установлена полная слепота одного глаза, второй же глаз очень плохо видит.



" Можно доказать, что проблемы со зрением делают для него затруднительным определение возраста на изображениях, которые он скачивает. Он может думать, что смотрит на 16-летних" , — приводит газета слова адвоката Шоу.



Как пишет издание, аргументы защиты показались суду убедительными. Слушание было приостановлено для повторного рассмотрения дела.