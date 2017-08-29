В Подмосковье полицейский ярко уволился со службы

Начинающий видеоблогер, служащий участковым в подмосковной полиции, снял видеоинструкцию, как быстро закончить работу над всеми делами. Некорректным поведением участкового уже заинтересовалась служба собственной безопасности.

" Сейчас я покажу, как за одну минуту исполнить все материалы, — начинает видеокурс подмосковный участковый Олег Лябин. " Аккуратно все складываем в одну стопочку, берем…"

С этими словами участковый швыряет все бумаги в коридор. После этого видеоблогер и автор лайфхака для полицейских предлагает подписываться на его канал и ставить лайки.