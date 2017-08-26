Новые звезды Интернета: пассажиры устроили групповой авиадебош и драку с полицией

Внезапную славу и популярность обрели очередные авиадебоширы, сообщает телеканал " Россия 24". В Интернете появились кадры , на которых компания, находящаяся в состоянии сильного алкогольного опьянения, ругается с экипажем самолета.

Лайнер следовал из Великобритании на Ибицу, в полете один из пассажиров устроил скандал по надуманному поводу. Его поддержали друзья. Командир воздушного судна решил совершить экстренную посадку в Бордо (Франция), где нарушителей передали бы в руки полиции. Однако после приземления мужчины умудрились подраться и с прибывшими стражами порядка. Нарушителей задержали.