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На северо-западе Якутии прошёл мокрый снег из-за арктического циклона
В посёлке Удачный Мирнинского района Якутии прошёл мокрый снег из-за арктического циклона.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Якутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
«Осадки в виде мокрого снега прошли в Мирнинском районе Якутии. Это отрицательная погодная аномалия, однако, такие арктические вторжения бывают», — сказали в управлении.
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