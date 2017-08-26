На северо-западе Якутии прошёл мокрый снег из-за арктического циклона

В посёлке Удачный Мирнинского района Якутии прошёл мокрый снег из-за арктического циклона.



Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Якутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.



«Осадки в виде мокрого снега прошли в Мирнинском районе Якутии. Это отрицательная погодная аномалия, однако, такие арктические вторжения бывают», — сказали в управлении.





Ранее сообщалось, что МЧС предупредило жителей Забайкалья о надвигающихся заморозках.

В июне профессор Российского государственного гидрометеорологического университета Валерий Малинин в разговоре с ФАН рассказал о причинах переменчивой погоды в Москве и Санкт-Петербурге.