Лисицы-монстры шокировали зоозащитников в Финляндии

Активисты движения Animal Justice обнаружили на западе Финляндии ферму, где незаконно разводили лисиц для получения меха серебристого цвета. Самое ужасное, что люди, которым принадлежало хозяйство, нарушили закон еще и потому что издевались над животными, откармливая их до такой степени, что лисы увеличивались в размерах в 4−5 раз, пишет Daily Mail.



По словам активистов, когда животных обнаружили, их тела представляли собой сплошные жировые складки. Это делалось для того, чтобы увеличить количество меха и при меньшем количестве особей получить больше расходного материала. Отмечается, что в среднем в дикой природе лисицы весят 3,5−4 килограмма, но на этой ферме почти все они весили около 19−20 килограмм.



Чтобы животные набрали такой вес, их сажали на диету с очень высоким содержанием жира, а также проводили опыты по скрещиванию особей. Исполнительный директор организации по борьбе с меховой кампанией «Гуманное общество» Клэр Басс осудила действия фермеров, заявив, что страдания животных, в которых с трудом можно узнать лисиц, это негуманно и в очередной раз призвала отказаться от натурального меха.



Недавно в США неизвестные защитники животных выпустили на волю 35 тысяч домашних норок, оказав им «медвежью услугу». Как отметил шериф округа Дон Гундмундсон, сбежавшие норки не обладают необходимыми навыками для выживания в дикой природе, так как они никогда до этого не жили на воле. Кроме того, звери обречены на смерть из-за жары, пояснил он.