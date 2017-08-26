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На Украине нашли подводный спиртопровод, ведущий в Молдавию

На Украине нашли подводный спиртопровод из Молдавии
Фото:
Во время обследования береговой линии Кучурганского водохранилища украинские пограничники обнаружили подводный спиртопровод протяженностью 540 метров.
Как сообщают СМИ, речь идет о трубопроводе диаметром 32 мм. Он проложен из Молдавии на Украину. Контрабандисты оборудовали его для незаконного перемещения спирта из одной страны в другую. Информацией об этом поделилась пресс-служба погранведомства Украины.
Следствие установило, что найденный трубопровод был смонтирован недавно и еще не использовался, ибо выглядит новым и не содержит характерного запаха спирта.
Пограничникам удалось демонтировали только часть шланга — до линии государственной границы. На стороне Молдавии он прочно закреплен.
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