На Украине нашли подводный спиртопровод, ведущий в Молдавию

Во время обследования береговой линии Кучурганского водохранилища украинские пограничники обнаружили подводный спиртопровод протяженностью 540 метров.



Как сообщают СМИ, речь идет о трубопроводе диаметром 32 мм. Он проложен из Молдавии на Украину. Контрабандисты оборудовали его для незаконного перемещения спирта из одной страны в другую. Информацией об этом поделилась пресс-служба погранведомства Украины.



Следствие установило, что найденный трубопровод был смонтирован недавно и еще не использовался, ибо выглядит новым и не содержит характерного запаха спирта.



Пограничникам удалось демонтировали только часть шланга — до линии государственной границы. На стороне Молдавии он прочно закреплен.