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В США продан единственный лотерейный билет с выигрышем 758 миллионов долларов

Американец выиграл рекордный джек-пот
Фото:
В США, в штате Массачусетс был продан единственный выигрышный билет лотереи " Пауэрболл" , передает The Associated Press‏.
Джек-пот лотереи составит 758,7 миллиона долларов.
В настоящее время счастливчик, которому достался билет, неизвестен.
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