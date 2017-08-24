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В США продан единственный лотерейный билет с выигрышем 758 миллионов долларов
Фото: Twitter
В США, в штате Массачусетс был продан единственный выигрышный билет лотереи " Пауэрболл" , передает The Associated Press.
Джек-пот лотереи составит 758,7 миллиона долларов.
В настоящее время счастливчик, которому достался билет, неизвестен.
A ticket sold at #HandyVariety in #Watertown, MA is the lone winner of the $758.7 million #Powerball jackpot! pic.twitter.com/BvYZ4eauSC— Mass. State Lottery (@MAStateLottery) 24 августа 2017 г.
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