

Три небольших смерча возникли во вторник у берегов Сочи, причем один из них был изогнут в форме буквы " Г" , что редко наблюдается в данном районе, сообщила ТАСС представитель сочинского гидрометцентра.

" Были тоненькие, слабенькие [смерчи], существовали до 10 минут… Один из них … изгибался чуть ли не под прямым углом. Форма смерча была нетипичной: он оставался на месте, а облако смещалось, и он изгибался. [Форма смерча] букву Г напоминает отдаленно" , — сказала собеседница агентства.



По ее словам, за исключением оригинальной формы одного из смерчей, ситуация " абсолютно рядовая". Смерчи в это время у краснодарского побережья Черного моря не редкость, часто они наблюдаются сериями.





Тем не менее, по словам представительницы гидрометцентра, это природное явление может представлять серьезную опасность для судов и людей, находящихся в море. Региональное управление МЧС объявило экстренное предупреждение в связи с опасностью возникновения смерчей на 22-23 августа.

" По прогнозам, смерчи, не должны выходить на береговую линию, а значит не угрожают людям и строениям на берегу" , — отметила, в свою очередь, представитель МЧС.