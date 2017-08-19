Женщина обыграла «однорукого бандита» на 1,6 млн долларов

Гражданка США по имени Сандра выиграла джекпот размером в один миллион шестьсот тысяч долларов, сыграв в автомате аэропорта. Об этом сообщил ABC.



Деньги жительница Калифорнии выиграла в международном аэропорту Мак-Карран в Лас-Вегасе. Женщина поставила всего пять долларов (294 рубля). Она решила испытать удачу перед своим вылетом из города.



Она призналась, что посещает Лас-Вегас два раза в год и всегда играет в азартные игры.





Как напомнила «Газета.ru» , в январе этого года житель канадской провинции Квебек выиграл в лотерею 25 миллионов долларов. Он сорвал куш в Lotto Max джекпот.