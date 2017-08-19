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Женщина обыграла «однорукого бандита» на 1,6 млн долларов
Гражданка США по имени Сандра выиграла джекпот размером в один миллион шестьсот тысяч долларов, сыграв в автомате аэропорта. Об этом сообщил ABC.
Деньги жительница Калифорнии выиграла в международном аэропорту Мак-Карран в Лас-Вегасе. Женщина поставила всего пять долларов (294 рубля). Она решила испытать удачу перед своим вылетом из города.
Она призналась, что посещает Лас-Вегас два раза в год и всегда играет в азартные игры.
Как напомнила «Газета.ru», в январе этого года житель канадской провинции Квебек выиграл в лотерею 25 миллионов долларов. Он сорвал куш в Lotto Max джекпот.
В марте стало известно, что лотерейные билеты стали продавать на 46% больше в отделениях «Почты России». Об этом свидетельствуют данные за 2016 год. В «Евросети» этот показатель составил 81%. В «Связном» также заявили о росте, за январь-февраль 2017 года там продали на 12% больше, чем в этот же период прошлого года. Всего продажи увеличились почти в два раза.
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