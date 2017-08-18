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Путину передали "респект и уважуху" от актеров Севастополя
Севастопольские актеры передали «респект и уважуху» президенту России Владимиру Путину, передает РИА «Новости».
В ходе встречи главы государства с общественными деятелями и учеными глава севастопольского отделения Поискового движения подарил президенту две книги, где собраны научные статьи по результатам работ.
"Когда устанете от жизни, приходите в наше поисковое движение. Отдохнете и с новыми силами возьметесь за дело", — сказал он.
Путину также передали «респект и уважуху» от молодых актеров Севастопольского драматического театра, а от более старших артистов — низкий поклон.
Ранее Владимир Путин пообещал привести Музей художника Ивана Айвазовского «в достойное состояние».
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