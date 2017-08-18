В ходе встречи главы государства с общественными деятелями и учеными глава севастопольского отделения Поискового движения подарил президенту две книги, где собраны научные статьи по результатам работ.

"Когда устанете от жизни, приходите в наше поисковое движение. Отдохнете и с новыми силами возьметесь за дело", — сказал он.

Путину также передали «респект и уважуху» от молодых актеров Севастопольского драматического театра, а от более старших артистов — низкий поклон.