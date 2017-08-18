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Судорога в ноге спортсмена заставила пользователей сети поверить в инопланетян

Житель города Ла Пуэнт (штат Калифорния, США) Энджел Бермудес (Angel Bermudez) опубликовал в своем Facebook видео, в котором продемонстрировал сильную судорогу на своей ноге.
«После тренировки. Начал расслабляться, и произошло такое. Чертова судорога. Посмотрите на эту фигню. Очень больно», — написал Бермудес под видео.
В ролике видно, как интенсивно пульсируют мышцы на нижней части ноги мужчины. Видео набрало более 15 миллионов просмотров.
В комментариях пользователи заподозрили, что из ноги спортсмена пытается выбраться инопланетянин. «Ты что, превращаешься в Халка прямо на наших глазах?!» — написал один из юзеров.
Многие осудили мужчину за то, что тот, вероятно, либо не пьет достаточное количество воды, либо игнорирует растяжку после основной тренировки.
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