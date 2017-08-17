Белорусские десантники разрывали животных на глазах у детей

Белорусские десантники в День ВДВ разрывали живых животных на глазах у детей. Руководство военнослужащих объяснило действия своих подчинённых психологической подготовкой. Об этом сообщает «Брестская газета» со ссылкой на заместителя командира 38-й десантно-штурмовой бригады гвардии полковника Сергея Суховило.



«Психологическая подготовка — это большой процесс, это готовность к выполнению любых задач», —заявил Суховило.



Десантники разрывали ужей и лягушек. На замечание журналистов о том, что среди зрителей были дети, командир заявил, что организаторы праздника призывали «соблюдать меры предосторожности», и заявляли, что «будет шумно». День ВДВ в Белоруссии отмечается 2 августа. Природоохранная общественная организация «Ахова птушак Бацькаўшчыны» (АПБ) готовит жалобу на действия военнослужащих в министерство обороны республики.