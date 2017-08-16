Пьяные украинские зенитчики обстреляли птиц на Донбассе

Военные ВСУ у линии соприкосновения на Донбассе открыли огонь из зенитки по птицам. Об этом 16 августа сообщает официальный представитель народной милиции ЛНР Андрей Марочко

По его словам, «личный состав зенитного расчёта 109 батальона 10 отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Золотое, после употребления алкоголя, ради забавы открыли беспорядочный огонь из зенитного орудия по пролетавшим птицам».

Также Марочко отметил, что дисциплина в передовых частях украинской армии оставляет в целом желать лучшего.