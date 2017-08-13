Названа дата боя пермского журналиста и лже-десантника

Об этом Четин написал на своей странице в в социальной сети «ВКонтакте»

«Друзья! Информация подтвердилась, лично пообщались. Середина сентября. Бой по правилам бокса, скорее всего, по формуле: 4 раунда по 2 минуты. Место еще не определено, остальные детали — в процессе», — написал он.