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Названа дата боя пермского журналиста и лже-десантника
Фото: кадр из видео
Пермский журналист Роман Четин, вызвавший на спарринг обидчика журналиста НТВ Александра Орлова, сообщил, что встреча состоится в середине сентября.
Об этом Четин написал на своей странице в в социальной сети «ВКонтакте».
«Друзья! Информация подтвердилась, лично пообщались. Середина сентября. Бой по правилам бокса, скорее всего, по формуле: 4 раунда по 2 минуты. Место еще не определено, остальные детали — в процессе», — написал он.
Во время прямого включения в день ВДВ, 2 августа, мужчина ударил кулаком в лицо корреспондента программы «Чрезвычайное происшествие» телеканала НТВ Никиту Развозжаева. Нападавшим оказался 32-летний житель Москвы Александр Орлов, не имеющий отношения к ВДВ. После проверки прокуратуры было возбуждено уголовное дело по статье «побои». Замоскворецкий суд Москвы арестовал Орлова на 5 суток.
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