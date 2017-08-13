Пермский журналист договорился о спарринге с ударившим корреспондента НТВ лже-десантником

" Друзья! Информация подтвердилась, лично пообщались. Середина сентября. Бой по правилам бокса, скорее всего, по формуле: 4 раунда по 2 минуты. Место еще не определено, остальные детали — в процессе" , — написал журналист.



По словам Романа Четина, он работает в журналистике уже 10 лет, и за это время " слышал многое и в адрес СМИ, и в свой лично" , поэтому предложил спарринг с обидчиком Никиты Развозжаева " от лица всей журналистики".

