В Калифорнии приняли за конец света огромное облако

Жители Калифорнии приняли гигантское облако за предзнаменование конца света. Видео облака было опубликовано на YouTube

Ролик снял очевидец на пляже города Санта-Круз. Интернет-пользователи предположили в комментариях к видео, что облако — это «нашествие инопланетян» и означает «конец света» для землян. Кроме того, нашлись юзеры, посчитавшие, что облако может рухнуть на Землю. Автор видео написал, что отдыхающие стали покидать пляж при виде гигантского облака. Кроме того, на пляже поднялся сильный ветер, унёсший зонтики.