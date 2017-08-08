Во Франции раскрыли тайну одновременной смерти двух друзей за обедом

Судебно-медицинские эксперты во Франции раскрыли тайну гибели двух друзей, одновременно скончавшихся во время праздничного обеда, передает телеканал BFMTV.



Французские СМИ ранее называли инцидент в городе Отон-дю-Перш (департамент Эр и Луар) одним из самых загадочных в хронике криминальных происшествий за последние годы.



На прошлой неделе 69-летний Люсьен и его гость 38-летний Оливье были обнаружены мертвыми в саду дома, где они жарили барбекю. Один из мужчин сидел в кресле, другой лежал на земле.



Эксперты заявили, что смерть двух друзей наступила практически одновременно, но не могли назвать причину. Напрашивающаяся версия о пищевом отравлении была отвергнута. Только дополнительные исследования показали, что хозяин дома подавился куском мяса, а его гость скончался от сердечного приступа.



Тем не менее, в доме было обнаружено такое количество бутылок из-под вина и анисового ликера, что прокурор региона распорядился провести новую токсикологическую экспертизу, чтобы исключить все возможные гипотезы.