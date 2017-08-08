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Неожиданная встреча: мужчина столкнулся с тигрицей в туалете
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На кадрах запечатлена тигрица Шанель, которая выступает в одном из московских цирков и в перервых ходит пить воду из-под крана в уборной. В Интернете набирает популярность удивительное видео, снятое в общественной уборной. Мужчина, выходя из кабинки туалета увидел огромного тигра, который пил воду из раковины. Оказывается, эту семилетнюю тигрицу зовут Шанель и она выступает в одном из московских цирков. В антракте животное привыкло ходить в туалет и освежаться водой из-под крана. На мужчину Шанель сначала даже не обратила внимание, повернулась тигрица только когда он прополз под ее пузом, чтобы добраться до выхода.
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