Далее:
Главное сейчас
ТК «Звезда»

Неожиданная встреча: мужчина столкнулся с тигрицей в туалете

В Москве мужчина столкнулся с тигрицей в туалете
Фото:
На кадрах запечатлена тигрица Шанель, которая выступает в одном из московских цирков и в перервых ходит пить воду из-под крана в уборной. В Интернете набирает популярность удивительное видео, снятое в общественной уборной. Мужчина, выходя из кабинки туалета увидел огромного тигра, который пил воду из раковины. Оказывается, эту семилетнюю тигрицу зовут Шанель и она выступает в одном из московских цирков. В антракте животное привыкло ходить в туалет и освежаться водой из-под крана. На мужчину Шанель сначала даже не обратила внимание, повернулась тигрица только когда он прополз под ее пузом, чтобы добраться до выхода.
Безумный мир Главное Москва
Оставить комментарий

ТК «Звезда»: последние новости