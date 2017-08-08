Американец слетал на мотопараплане за бургерами в «Макдональдс»

Американский видеоблогер Такер Готт (Tucker Gott) решил перекусить в «Макдональдсе» , и отправился за бургерами на мотопараплане. Кадры полета он опубликовал на своем Youtube-канале.

«Меня часто спрашивают, могу ли я долететь до учебы/работы/магазина? Летать каждый день не очень практично, но иногда я нахожу интересные места для приземления. У этого ресторана оказалось прекрасное поле. К счастью, местные жители посчитали это занимательным и не стали вызывать полицию», — рассказал Готт.