Гигантская воронка уничтожает город в США

Гигантская воронка, которая уже поглотила несколько жилых домов во Флориде, продолжает увеличиваться в размерах. В американском штате Флорида несколько домов в городе Ленд-о-Лейкс были уничтожены гигантской воронкой. Звезда публикует видео с 80-метровой дырой в земле, которая продолжает увеличиваться в размерах. По словам местных жителей, воронка появилась 14 июля. В нее провалились два дома, к счастью обошлось без пострадавших. Спасатели приняли решение эвакуировать жителей близлежащих домов, и не зря, потому что накануне природная аномалия уничтожила еще два строения. Отмечается, что глубина воронки достигает 19 метров, и она продолжает расти. На месте работают геологи. Местные власти предупредили жителей города, что дыра может увеличится еще больше.