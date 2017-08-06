Медведь угнал внедорожник и попал в ДТП в США

В США медведь угнал внедорожник и врезался на нем в почтовый ящик.

Жителей дома американского города Дуранго в штате Колорадо разбудил грохот во дворе своего дома. Когда они вышли на улицу, то увидели разбитый Subaru. Об это сообщает портал Durango Herald .

В результате ДТП машина пострадала. У нее был оторван руль и разбит весь салон. После столкновения с ящиком медведь скрылся с места аварии. Полицию вызвали очевидцы.