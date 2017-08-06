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Медведь угнал внедорожник и попал в ДТП в США
Фото: pixabay.com
В США медведь угнал внедорожник и врезался на нем в почтовый ящик.
Жителей дома американского города Дуранго в штате Колорадо разбудил грохот во дворе своего дома. Когда они вышли на улицу, то увидели разбитый Subaru. Об это сообщает портал Durango Herald .
В результате ДТП машина пострадала. У нее был оторван руль и разбит весь салон. После столкновения с ящиком медведь скрылся с места аварии. Полицию вызвали очевидцы.
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