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СМИ: Британскую модель похитили в Милане и выставили на аукцион в даркнете
Злоумышленник похитил 20-летнюю модель из Великобритании в Милане и выставил её на аукцион тёмном сегменте интернета.
Как пишет Daily Mail, девушка, имя которой не называется приехала в Милан на фотосессию, подстроенную уроженцем Польши Лукашем Хербой. Во время неё девушке был вколот наркотик, после чего злоумышленник взял её заложники.
Херба пытался продать девушку за €300 тысяч в биткоинах в теневом сегменте интернета.
В итоге в заложниках девушку провела около недели. Сообщается, что злоумышленник решил освободить модель, узнав, что у неё есть двухлетний сын. После задержания полицией он отметил, что «похищение матерей не входило в его планы».
Предполагается, что он является членом группировки «Черная смерть», которая якобы занимается продажей людей в даркнете.
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