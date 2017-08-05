СМИ: Британскую модель похитили в Милане и выставили на аукцион в даркнете

Злоумышленник похитил 20-летнюю модель из Великобритании в Милане и выставил её на аукцион тёмном сегменте интернета.

Как пишет Daily Mail , девушка, имя которой не называется приехала в Милан на фотосессию, подстроенную уроженцем Польши Лукашем Хербой. Во время неё девушке был вколот наркотик, после чего злоумышленник взял её заложники.

Херба пытался продать девушку за €300 тысяч в биткоинах в теневом сегменте интернета.

В итоге в заложниках девушку провела около недели. Сообщается, что злоумышленник решил освободить модель, узнав, что у неё есть двухлетний сын. После задержания полицией он отметил, что «похищение матерей не входило в его планы».

Предполагается, что он является членом группировки «Черная смерть», которая якобы занимается продажей людей в даркнете.