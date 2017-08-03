Украинский политик-нацист призвал «поджечь вату»

Украинский политик Роман Давыденко, который является главой Житомирской областной ячейки «Социал-демократической партии» (СДП), на своей странице в Twitter опубликовал нацистский пост с призывами к убийствам.

Он показал фото рассвета, на котором восходящее солнце заменено свастикой, с надписью «Обычный рассвет в Украине». А к демотиватору добавил свою подпись «Поджигаем вату!».

Как отмечает издание «Вести Украина», позднее политик удалил свой пост.