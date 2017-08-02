«Мы с подругой искали работу, увидели объявление в газете: «Девушка, с приятным голосом, с умением разговаривать на любые темы». Я не знала, что это. Приехала туда, мне дали какой-то бульварный роман, сказали прочитать на микрофон сексуальную сцену. Я сначала мысленно посмеялась над этим. Многие девушки, которые пришли на отбор, были в шоке, ушли оттуда, мало кто мог это прочитать. Я себе сказала: «Ты актриса, ты это прочтёшь», — заявила Савченко.



Савченко добавила, что за работу получала 100 долларов в месяц, что считалось в то время «шикарной зарплатой». Однако в службе 21-летняя девушка работала неофициально, так как официальное оформление было возможно лишь с 23 лет. Савченко отметила, что легко справлялась с работой благодаря «адекватному отношению ко всему». В марте 2017 года Савченко рассказала, что во время службы в Ираке за неё сватался местный принц. Член монаршей семьи предлагал командиру украинского отряда за военнослужащую 300 тысяч долларов.