Пенсионер второй раз в жизни выиграл миллион долларов

Пенсионер из канадской провинции Квебек Жюль Пэрент второй раз в жизни выиграл миллион канадских долларов (около $1,2 млн) в лотерею.





Как пишет Associated Press , билет 69-летнему канадцу стоил $3,2, а выигрыш составил более $1,2 млн.

В прошлый раз мужчина выигрывал подобную сумму в лотерею 2008 году.



«Я родился под счастливой звездой, не так ли?», — сказал Пэрент.



Он отметил, что выигрыш потратит на строительство нового дома.



Также Пэрент добавил, что азартные игры являются его любимым времяпрепровождением наряду с рыбалкой, охотой и туризмом.



Ранее сообщалось, что в Калифорнии мужчина подал в суд на организаторов лотереи за отказ выдать ему выигрыш в $5 млн.