В Австралии убийца семь лет прятался в заповеднике, воруя еду у слонов

Одному из самых разыскиваемых преступников Австралии Малькольму Надену семь лет удавалось скрываться от полиции на территории огромного заповедника в Новом Южном Уэльсе. Все это время он питался едой, которую воровал у обитателей и охранников заповедника.

Как сообщила британская The Daily Mail, во вторник в Австралии выходит книга "Подрядчик", в которой один из охранников заповедника в деталях рассказывает историю беглого преступника.

Бывший скотовод 32-летний Малькольм Наден был приговорен к 36 годам тюрьмы за убийство двух девушек. В 2005 году ему удалось сбежать из тюрьмы. Лишь через семь лет, в 2012 году, сотрудникам заповедника после долгих поисков удалось поймать преступника, которого они считали бездомным.

В книге, в частности, рассказывается, как Наден во время скитаний воровал бананы у слонов, питался птицами и мелкими животными. Однажды он выкрал из вольера галапагосскую черепаху, оторвал ей голову и высосал внутренности животного. С учетом габаритов беглеца (рост 190 сантиметров, вес 125 килограммов) ему требовалось достаточно много еды.

В настоящее время Малькольм Наден продолжает отбывать свой длительный тюремный срок.