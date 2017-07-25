«Помогала бы прятать трупы»: жена украинского маньяка дала откровенное интервью

Супруга 65-летнего украинского маньяка Сергея Ткача заявила, что помогала бы своему мужу прятать трупы жертв, если бы встретила его раньше. Об этом сообщает tsn.ua со ссылкой на интервью Елены Ткач телеканалу «2+2».

Елене Ткач 24 года. Она приехала на Украину из России. По данным издания, девушка согласилась на интервью, чтобы «предупредить соперниц». «Я не завидую той девушке, которая попытается с ним пообщаться. Я очень ревнивая. Я никого не подпущу к своему любимому человеку даже на расстояние километра – кто бы это ни был», - сказала она.

Девушка рассказала, что впервые увидела Ткача в новостях и заинтересовалась им. «Я была инициатором переписки. Получила ответ. И мы дальше начали общаться. В течение полугода в виде писем», - отметила она. Затем она стала ездить к нему на свидания в тюрьму.

Елена Ткач подчеркнула, что ее «все устраивает» в сексуальных отношениях с маньяком. Она добавила, что ее «не пугает его статья». «Очень хорошо, что женщины его боятся, если это так. Потому что это уменьшает конкуренцию», - подчеркнула она.

У Ткача и россиянки есть ребенок. По словам девушки, его хотят отобрать ее родители, которые винят мать в асоциальном образе жизни.

Ткач насиловал и убивал своих жертв – девочек в возрасте от девяти до 17 лет - с 1980-го по 2005 год на территории Крыма, Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областей. Суд счел доказанными 37 убийств и восемь изнасилований, однако сам маньяк говорит о ста преступлениях. В 2008 году его приговорили к пожизненному тюремному сроку. На момент приговора мужчина был трижды женат, являлся отцом четырех детей.